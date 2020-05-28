Отсрочка по кредиту. Как получить и куда пожаловаться на банк

Национальный банк рекомендовал коммерческим банкам предоставлять отсрочки по платежам по кредитам. В пресс-службе регулятора 24.kg рассказали, какие виды отсрочки могут быть, что платить все равно придется и куда жаловаться, если банк нарушает права заемщика.

1 Какие варианты предоставления отсрочки могут быть? Возможно два варианта. Отсрочка на срок от 3 месяцев и более от уплаты основного долга. Либо освобождение на срок от 3 месяцев и более от уплаты как основного долга, так и процентов.

2 Какие варианты выплаты отсроченного платежа (основной долг либо вместе с процентами) могут быть? Отсроченный платеж могут перенести на конец периода кредита. В этом случае произойдет увеличение срока погашения кредита. Но после истечения периода отсрочки заемщик продолжает осуществлять платежи, равные тем, которые он осуществлял ранее. Платеж может быть распределен пропорционально на часть или весь срок кредита. При этом ежемесячные платежи по кредиту увеличатся. Платежи могут перенести на конец периода отсрочки. Это значит, что через определенный срок заемщик должен будет его погасить. Либо вопрос может быть урегулирован банком другими путями.

3 Банк может использовать только один вариант отсрочки? Нет. Можно использовать как один вариант, так и сочетать несколько путей погашения кредита в зависимости от возможности осуществлять платежи по нему и периода, необходимого заемщику для восстановления им деятельности и возобновления доходов по согласованию с банком.

4 Что надо сделать, чтобы получить своевременную и корректную отсрочку платежа? Надо обратиться в финансово-кредитную организацию. Сделать это можно любым средством связи. И, прежде всего, заемщику следует обратиться в финансово-кредитную организацию с заявлением об отсрочке или изменении условий дальнейшей оплаты кредита. При этом заемщик должен адекватно оценить сроки, в которые он сможет начать погашение по кредиту, рассчитать, какую сумму он сможет платить при наступлении этого срока, распоряжаясь денежными средствами разумно и прилагая все усилия для возврата долга. У представителей финансово-кредитной организации нужно попросить разъяснить все возможные пути решения проблемы. В итоге это позволит прийти к оптимальному для обеих сторон графику погашения. Отсрочка может быть предоставлена заемщику финансово-кредитной организацией по любому виду кредита. Но делается это только при условии, что у заемщика возникли трудности с погашением кредита в связи с ограничениями, введенными ввиду распространения COVID-19. При этом лица, предоставляющие банковские услуги, не вправе в одностороннем порядке изменять или дополнять условия кредитного договора, если это ухудшает права и/или увеличивает обязанности заемщика.

5 А куда можно пожаловаться на ненадлежащее поведение? В каждой финансово-кредитной организации должна быть процедура рассмотрения обращений потребителей. В случае разногласий нужно в первую очередь обращаться с жалобами в саму финансово-кредитную организацию. Споры, возникающие из гражданско-правовых договоров, решаются путем переговоров сторон, а если стороны не смогли прийти к согласию — в судебном порядке. Следует подать письменное обращение в финансово-кредитную организацию со своими претензиями. Его должны рассмотреть и ответить вам письменно в течение 30 календарных дней.

6 А если я не согласен с ответом и считаю, что мои права нарушены? Тогда вы вправе обратиться в третейский суд, если есть договор с финансово-кредитной организацией о решении споров в порядке третейского разбирательства. Либо можно обратиться с жалобой в Национальный банк. При этом следует помнить, что Национальный банк не может вмешиваться в гражданско-правовые отношения сторон договора и не ответственен за урегулирование споров между заемщиками и банком. Национальный банк КР только проверит, было ли нарушение требований законодательства. Если стороны не смогут прийти к согласию — спор будет рассматриваться в судебном порядке. Можно подать на банк в суд для защиты своих прав.