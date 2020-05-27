Толкунбек Абдыгулов: Проблем на валютном рынке Кыргызстана мы не видим

«Внутренний валютный рынок балансируется рыночным спросом. На сегодня рисков и угроз со стороны Национальный банк не видит», — заявил на пресс-конференции председатель Нацбанка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, сейчас глобальная экономика замедляется, цены на нефть волатильны. Кроме того, ситуация на внутреннем рынке неоднозначная из-за того, что существуют ограничения на пересечение границы. На сегодня большого роста экономической активности нет, что отражается на курсе национальной валюты.

«Резервы Национального банка составляют $2,5 миллиарда. Они покрывают почти пять месяцев импорта. Это хороший показатель, поэтому мы проблем на валютном рынке не видим», — заключил Толкунбек Абдыгулов.