Цифра дня. 65,3 миллиарда сомов кредитов реструктуризировали банки

Общая сумма реструктуризированного кредитного портфеля из-за вспышки коронавируса в Кыргызстане составляет 65 миллиардов 299 миллионов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, изменены условия по более чем 114 тысячам кредитов.

«Это не предельная сумма. В ближайшее время мы ожидаем увеличения обращений граждан, потому что были сняты ограничения. И сейчас каждый может спокойно добраться до банка», — отметил Толкунбек Абдыгулов.