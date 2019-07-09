09:11
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

В июле Минфин планирует выпустить ценных бумаг на 1,8 миллиарда сомов

В июле 2019 года планируется выпуск государственных ценных бумаг на 1,8 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Кыргызстана.

Отмечается, что государственных казначейских векселей ожидается три выпуска по 100 миллионов сомов каждый и сроком обращения 12 месяцев.

Больше всего будет выпущено государственных казначейских облигаций (ГКО) — на 1,5 миллиарда сомов. Запланированы два выпуска ГКО по 450 миллионов сомов со сроком обращения от трех до семи лет и ставкой купона 7 процентов и еще два выпуска по 300 миллионов со ставкой купона 5 процентов.

Напомним, что государственные ценные бумаги страна использует для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Но при этом они увеличивают внутренний долг республики.
Ссылка:
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
С начала года от ценных бумаг бюджет Кыргызстана получил 13,6 миллиарда сомов
В сентябре Минфин выпустит ценных бумаг на 1,2 миллиарда сомов
От выпуска ценных бумаг в бюджет поступило почти 13 миллиардов сомов
В августе Министерство финансов выпустит ценных бумаг на 850 миллионов сомов
Минфин Кыргызстана в июле выпустит ценных бумаг на 900 миллионов сомов
С начала года выпуск ценных бумаг принес бюджету 10,4 миллиарда сомов
Популярные новости
Статус ВСП+. Кыргызстан может потерять преференции, не&nbsp;успев их&nbsp;использовать Статус ВСП+. Кыргызстан может потерять преференции, не успев их использовать
Международные резервы Кыргызстана достигли пятилетнего максимума Международные резервы Кыргызстана достигли пятилетнего максимума
Возврат денег с&nbsp;лицевых счетов абонентов. К&nbsp;процессу подключится Финразведка Возврат денег с лицевых счетов абонентов. К процессу подключится Финразведка
Кыргызстан получит 36&nbsp;миллионов евро на&nbsp;поддержку сектора образования Кыргызстан получит 36 миллионов евро на поддержку сектора образования
Бизнес
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek