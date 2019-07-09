В июле Минфин планирует выпустить ценных бумаг на 1,8 миллиарда сомов

В июле 2019 года планируется выпуск государственных ценных бумаг на 1,8 миллиарда сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов Кыргызстана.

Отмечается, что государственных казначейских векселей ожидается три выпуска по 100 миллионов сомов каждый и сроком обращения 12 месяцев.

Больше всего будет выпущено государственных казначейских облигаций (ГКО) — на 1,5 миллиарда сомов. Запланированы два выпуска ГКО по 450 миллионов сомов со сроком обращения от трех до семи лет и ставкой купона 7 процентов и еще два выпуска по 300 миллионов со ставкой купона 5 процентов.

Напомним, что государственные ценные бумаги страна использует для того, чтобы покрыть дефицит бюджета. Но при этом они увеличивают внутренний долг республики.