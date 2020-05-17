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Экономика

Нацбанк будет вводить инновации в банковскую и платежную системы

Национальный банк Кыргызстана планирует внедрить специальный регулятивный режим, чтобы внедрять инновационные услуги и технологии на рынках банковских и платежных систем. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Проект положения о спецрежиме вынесли на общественное обсуждение. Он разработан для снижения барьеров по внедрению инновационных услуг и технологий на рынках банковских и платежных систем как со стороны существующих, так и новых игроков.

В итоге это должно привести к повышению доступности услуг, в том числе в регионах, развитию конкуренции и снижению стоимости финансовых услуг, упорядочению и контроля инновационной деятельности. 

Проект предусматривает порядок создания специальных регулятивных режимов и особые требования к выдаче лицензий в этой сфере.

Механизм реализации предполагает, что Нацбанк принимает решение о создании специального регулятивного режима. Оно размещается на официальном интернет-сайте в виде общей информации. Регулятор же полностью контролирует процесс — от приема заявки и консультирования до момента предоставления отчетности по завершению проекта и завершения тестирования.

На специальный режим распространяют специальные ограничения (территориальные, по числу клиентов, размеру обязательств и иные). Порядок создания и деятельности специальных регулятивных режимов, инновационных банковских операций определяются согласно нормативным правовым актам Национального банка.

В рамках ограничений должны быть установлены обязательные требования к проектам, в зависимости от характера предлагаемой услуги и контроль за их исполнением.

«Создание специальных регулятивных режимов будут проводить на основе заявок участников рынка на добровольной основе. По положительным результатам апробирования инновационных услуг и технологий в рамках специального регулятивного режима Нацбанк инициирует поправки в законодательство КР в случае необходимости таковых», — говорится в справке-обосновании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153043/
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