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Экономика

Банки в Кыргызстане смогут открывать депозиты удаленно

Правление Национального банка Кыргызстана приняло постановление «О порядке идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме». Об этом сообщил сайт НБ КР.

Определены минимальные требования по удаленной идентификации и верификации клиентов для предоставления банковских услуг. Это сделано в рамках мер по снижению эпидемиологических угроз и повышения доступности финансовых услуг.

Внесены изменения в инструкцию по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам). Она дополнена пунктом о том, что в случае идентификации клиента в соответствии с требованиями порядка идентификации и верификации клиентов в удаленном режиме открытие счетов по договору банковского вклада (депозита) совершается без личного присутствия вкладчика.

Идентифицировать клиента планируют по фото, видеосвязи и интервью по видео.

При этом банки должны использовать надежные алгоритмы предоставления доступа, в том числе применять технологии идентификации и верификации клиента посредством видеосвязи и определение мер от несанкционированного доступа от имени клиента.

Банки обязаны информировать клиента о проверке основных персональных данных через государственные информационные системы или доступные источники данных и о последствиях за предоставление неполной информации и недостоверных сведений при удаленной идентификации и верификации.

В Нацбанке добавили, что в дополнение к постановлению в качестве методических рекомендаций по организации надлежащей проверки клиента коммерческим банкам направят «Анализ рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма при проведении надлежащей проверки клиентов в дистанционном обслуживании», подготовленный при содействии Международной финансовой корпорации (IFC).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153008/
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