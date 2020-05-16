Итоги апреля. Экономика Кыргызстана начала стремительно падать

Введенные в Кыргызстане карантинные меры дали первые негативные результаты в развитии экономики. Если по итогам марта был хоть минимальный, но рост ВВП, то в апреле он резко упал.

Рекордное падение

По итогам января-апреля 2020 года ВВП Кыргызстана составил 148 миллиардов 629,3 миллиона сомов.

По итогам четырех месяцев падение экономики составило 3,8 процента.

В марте рост ВВП составил 1,5 процента. Всего за 30 дней он превратился в падение — минус 5,3 процента.

В Нацстаткоме отметили, что это связано, в основном, с отраслями промышленности, строительства и сферы услуг. Падение в отраслях товарного производства составило 2,7 процента, оказывающих услуги — 4,7 процента.

В структуре ВВП наибольшая доля пришлась на отрасли, оказывающие услуги (50 процентов). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года показатель увеличился на 0,7 процента. Доля отраслей, производящих товары, выросла на 2,9 процента и составила 37,9 процента. Доля промышленности — 25 процентов, что на 3,2 процента выше, чем в 2019-м. Доля сельского хозяйства составила 7,4 процента и выросла на 0,1 процента.

Доля строительства в ВВП снизилась на 0,4 процента — до 5,5 процента.

Как карантин повлиял на промышленность

Не удержалась на плаву и промышленность. Ее объемы по итогам четырех месяцев 2020 года гораздо ниже, чем в 2019 году.

По итогам апреля падение промышленности составило 2,8 процента.

Больше всего снизились объемы производства очищенных нефтепродуктов (на 63,1 процента), прочих неметаллических минеральных продуктов (на 36,7 процента), производства кожи и изделий из нее, обуви (на 27,6 процента), напитков (на 11,9 процента).

Отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 5,6 процента, оптовой и розничной торговле — 8 процентов. В сельском хозяйстве, напротив, рост на 0,2 процента.





В целом в период карантина простаивали более десяти крупных промышленных предприятий. В том числе Кантский цементный завод, Токмакский стекольный завод и другие.

«Предприятия промышленности в период ЧП и ЧС столкнулись с рядом трудностей. На первом этапе они испытывали проблемы из-за поставок сырья, особенно поставляемых автомобильным транспортом из Китая. Предприятия стали переходить на железнодорожный транспорт. Кроме того, были проблемы с доступом сотрудников на рабочие места. Так, Бишкекский машиностроительный завод, ТНК «Дастан», Металлопрокатный завод имени Фрунзе приостановили работу. Ряд предприятий продолжили работать, но сократили объем производства», — заявил журналистам председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования (ГКПЭН) Эмиль Осмонбетов.

Дорожают продукты и напитки

Цены в стране в отличие от ВВП продолжают расти. В апреле по сравнению с мартом они в целом по республике поднялись на 2,2 процента.

Больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки (на 4,7 процента), алкогольные напитки и табачные изделия (на 0,2 процента), услуги, оказываемые населению, — на 0,1 процента. Цены на непродовольственные товары остались на уровне марта.

С начала года цены в Кыргызстане выросли на 5 процентов.

Максимальный (7,1 процента) рост потребительских цен и тарифов в январе-апреле 2020 года зафиксировали в Таласской области. Это связано со значительным подорожанием продуктов и безалкогольных напитков (на 15,2 процента).

Алкогольные напитки и табачные изделия с начала года больше всего подорожали в Джалал-Абадской области (на 8 процентов).

Цены на непродовольственные товары снизились в Джалал-Абадской области (на 2,7 процента), тарифы на услуги — в городе Оше (на 1,2 процента).

Зарплата в образовании растет

По данным Нацстаткома, средняя заработная плата в республике составила 17 тысяч 765 сомов. Ее рост отметили на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

По итогам первого квартала 2020 года прожиточный минимум в стране составил 5 тысяч 167,21 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 613,19 сома.

Чем и с кем торгует Кыргызстан

По итогам марта внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $1 миллиард 364,4 миллиона, что на 15,8 процента меньше показателя 2019-го. Экспорт — $460,2 миллиона (падение на 0,8 процента), импорт — $904,2 миллиона (падение на 21,8 процента).

С государствами ЕАЭС Кыргызстан наторговал на $614,4 миллиона.

Роста пока не будет

«Наименьшее воздействие от пандемии среди стран ЕАЭС — у Беларуси ввиду отсутствия ограничительных мер в стране, наибольшее — Армения и Кыргызстан в силу высокой открытости экономик, значительного снижения денежных переводов мигрантов и большей доли населения, занятого на предприятиях малого и среднего бизнеса», — говорится в аналитическом докладе Евразийской экономической комиссии «Механизмы реагирования на угрозы макроэкономической стабильности в условиях глобального экономического кризиса, вызванного пандемией».

Влияние пандемии на экономики стран ЕАЭС в значительной степени зависит от продолжительности ограничительных мер и скорости восстановления мировой экономики.

«Страны испытают шок снижения внешнего спроса (особенно на сырьевые товары). Возможности государств ЕАЭС по поддержке экономики также различны: если Россия и Казахстан обладают возможностями для фискального стимула прямого субсидирования секторов экономики, то Армения, Кыргызстан и отчасти Беларусь вынуждены искать внешние источники поддержки, обращаться к международным организациям», — отметили авторы доклада.

Эксперты Евразийского банка развития прогнозируют снижение агрегированного ВВП стран-участниц банка, включая Кыргызстан, по итогам года на 2,2 процента. При этом Армения, Кыргызстан и Таджикистан испытают дополнительный шок, связанный с падением объема денежных переводов трудовых мигрантов, традиционно являющихся существенным источником доходов домашних хозяйств.

Министерство экономики Кыргызстана и вовсе прогнозирует падение экономики страны на 5,3 процента по итогам года. Так что рассчитывать на то, что в ближайшие месяцы все восстановится, не приходится. В лучшем случае экономика выйдет в плюс не ранее конца 2020-го или в начале 2021-го года.