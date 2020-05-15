09:19
USD 76.08
EUR 82.24
RUB 1.03
Экономика

Нацбанк проведет кредитные аукционы для поддержки реального сектора экономики

Национальный банк Кыргызстана планирует проведение кредитных аукционов для коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечается, что проводить их будут для сглаживания негативных экономических последствий от распространения COVID-19 и поддержки реального сектора экономики.

21 мая планируется кредитный аукцион для коммерческих банков с общим объемом предложения в 1 миллиард сомов. Деньги комбанки должны будут направить на кредитование субъектов предпринимательской деятельности, в том числе для обеспечения средствами на оборотный капитал.

28 мая 2020 года будет аукцион для небанковских финансово-кредитных организаций с общим объемом в 1 миллиард сомов. Эти деньги должны направить на финансирование и поддержку регионов страны для смягчения негативных последствий от вспышки коронавируса.

«Параметры и условия проведения кредитных аукционов определят по итогам заседаний комитета денежно-кредитного регулирования Национального банка, запланированных на 18 и 25 мая 2020 года», — подчеркнули в НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152826/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
Минэкономики предлагает списать долги по штрафам по налогам и соцотчислениям
Президент Кыргызстана предложил свои антикризисные меры
Президент Кыргызстана встретился с бизнесом. Говорили об антикризисных планах
На поддержку малого и среднего бизнеса направят 750 миллионов сомов
Президент поручил поддержать сферы экономики, пострадавшие от COVID-19
Правительство планирует вдвое увеличить капитал Гарантийного фонда
В кабмине рассказали, кто и на каких условиях сможет получить льготные кредиты
Льготные кредиты бизнесу. Деньги нашли из сэкономленных госрасходов
Второй антикризисный план кабмина: льготные кредиты и легализация капитала
Кредитные каникулы не означают отсрочку по процентам на основную сумму
Популярные новости
За&nbsp;сутки доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел на&nbsp;1&nbsp;сом За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на 1 сом
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 мая
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;11&nbsp;мая Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 мая
Секвестированный бюджет. На&nbsp;что будет жить Кыргызстан Секвестированный бюджет. На что будет жить Кыргызстан
Бизнес
Помощь рядом: семьи из&nbsp;Бишкека получили гуманитарную поддержку от&nbsp;Beeline Помощь рядом: семьи из Бишкека получили гуманитарную поддержку от Beeline
Лайфхак от&nbsp;MegaCom: как бесплатно получить квартиру на&nbsp;Иссык-Куле Лайфхак от MegaCom: как бесплатно получить квартиру на Иссык-Куле
Мобильный оператор&nbsp;О! расширяет территорию покрытия и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! расширяет территорию покрытия и емкость сети 4G LTE
Обновленный сайт Dos Credobank Обновленный сайт Dos Credobank
15 мая, пятница
09:13
В Джалал-Абадской области произошло землетрясение В Джалал-Абадской области произошло землетрясение
09:10
CPJ осудил решение Верховного суда Кыргызстана по делу Азимжана Аскарова
09:06
Бишкекводоканал меняет старые водопроводные трубы
09:00
Нацбанк проведет кредитные аукционы для поддержки реального сектора экономики
08:49
Швейцария выделила $195,5 тысячи для жителей социальных учреждений Кыргызстана
14 мая, четверг
23:20
Новый талант Серхио Рамоса. Футболист сыграл на синтезаторе для своей семьи
22:50
Разработчики показали, как будут выглядеть игры на PlayStation в 2021 году