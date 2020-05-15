Нацбанк проведет кредитные аукционы для поддержки реального сектора экономики

Национальный банк Кыргызстана планирует проведение кредитных аукционов для коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных организаций. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечается, что проводить их будут для сглаживания негативных экономических последствий от распространения COVID-19 и поддержки реального сектора экономики.

21 мая планируется кредитный аукцион для коммерческих банков с общим объемом предложения в 1 миллиард сомов. Деньги комбанки должны будут направить на кредитование субъектов предпринимательской деятельности, в том числе для обеспечения средствами на оборотный капитал.

28 мая 2020 года будет аукцион для небанковских финансово-кредитных организаций с общим объемом в 1 миллиард сомов. Эти деньги должны направить на финансирование и поддержку регионов страны для смягчения негативных последствий от вспышки коронавируса.

«Параметры и условия проведения кредитных аукционов определят по итогам заседаний комитета денежно-кредитного регулирования Национального банка, запланированных на 18 и 25 мая 2020 года», — подчеркнули в НБ КР.