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Экономика

Кыргызстан просит Россию снизить цену на природный газ

Одним из важных вопросов, поднятых сегодня на встрече вице-премьер-министра Эркина Асрандиева и заместителя председателя правительства России Андрея Оверчука, стало снижение цены на природный газ. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

«Реалии сегодняшнего дня требуют активизации сотрудничества между странами-партнерами. Российская Федерация является одним из главных наших партнеров. COVID-19 внес коррективы в жизнь людей и наши планы. Вместе с тем очевидно, что нам необходимо идти дальше и расширять экономическое сотрудничество. Хочу отметить, что с российской стороной все предложения по двустороннему взаимодействию находят поддержку. По всем договоренностям продолжается работа», — отметил Эркин Асрандиев.

Он сказал, что для кыргызской стороны вопрос цен на природный газ является очень чувствительным. Распространение коронавируса, снижение деловой активности, девальвация национальной валюты привели к снижению покупательской способности населения. Поэтому кыргызская сторона просит пересмотреть вопрос цены на природный газ.

«Конечно, вопрос нельзя решить в одночасье, но мы надеемся на положительный ответ. Предлагается также рассмотреть возможность использования свободных средств Российско-Кыргызского фонда развития при финансировании бизнеса в рамках утвержденного второго пакета антикризисных мер», — заметил вице-премьер.

Российская сторона обещала рассмотреть предложения Кыргызстана.

На встрече также рассмотрены вопрос оказания Россией технической помощи таможенным органам КР, ход работ по маркировке товаров и сбору налогов. Стороны пришли к мнению о необходимости возобновления мероприятий в рамках объявленного Перекрестного года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152476/
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