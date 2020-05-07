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Экономика

В правительстве рассказали, на что потратили деньги МВФ

В правительстве Кыргызстана рассказали, куда направили предоставленные Международным валютным фондом $120,85 миллиона.

Отмечается, что средства поступили на текущий валютный счет Центрального казначейства 31 марта 2020 года. Их конвертировали в национальную валюту по учетному курсу Национального банка в 84,87 сома за $1. Поступления составили 10 миллиардов 256,6 миллиона сомов. При этом курсовая разница в 490,8 миллиона сомов отражена в доходной части республиканского бюджета как доходы от курсовой разницы.

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В течение апреля 2020 года за счет этих денег произведены расходы республиканского бюджета в 8 миллиардов 896,8 миллиона сомов. В том числе на заработную плату ушло 3 миллиарда 994,4 миллиона сомов, на взносы на социальные нужды — 468,7 миллиона сомов. Трансферты Социальному фонду составили 1 миллиард 834 миллиона сомов, Фонду обязательного медицинского страхования — 1 миллиард 210 миллионов сомов. На выравнивающие трансферты из денег МВФ потрачено 160,8 миллиона сомов. За счет этих средств выплачены зарплаты сотрудникам органов местного самоуправления.

На пособия по социальному обеспечению и социальной помощи населению ушло 869,2 миллиона сомов.

Кроме того, на приобретение медицинских товаров и услуг израсходовано 106,3 миллиона сомов, для приобретения зерна Фондом государственных материальных резервов — 153 миллиона сомов, на приобретение продуктов питания для населения, оказавшегося в трудной жизненной ситуации из-за введенных ограничений в целях борьбы с коронавирусом, — 100,4 миллиона сомов.

«Остаток средств Международного валютного фонда на конец апреля составил 1 миллиард 359,8 миллиона сомов. Он будет направлен на социально значимые расходы республиканского бюджета в мае 2020 года», — заключили в правительстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/152131/
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