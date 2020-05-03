Налоговики работают по графику и выдают патенты и страховые полисы

Налогоплательщики могут получить в налоговых органах ряд услуг. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

Ее отделения на местах сейчас работают по графику и выдают гражданам патенты, страховые полисы, справки, логины/пароли от «кабинета налогоплательщика», проводят регистрацию индивидуальных предпринимателей.

Это сделано в связи с поэтапным возобновлением экономической деятельности в стране с 1 мая 2020 года.

«Предприниматели могут обращаться в налоговые органы для получения услуг, в том числе приобретения или продления срока действия патента. Патент можно приобрести как в бумажном виде с посещением налогового органа, так и онлайн. Электронный патент можно получить двумя способами: посредством электронного сервиса «Кабинет налогоплательщика» ГНС — www.salyk.kg и через eID-карту (паспорт нового образца с 2017 года)», — подчеркнули в ГНС.