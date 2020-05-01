Кредитные каникулы не означают отсрочку по процентам на основную сумму

Так называемые кредитные каникулы не означают приостановление начисления процентов на основную сумму. Об этом сообщили в Национальном банке.

Отмечается, что рекомендация НБ КР четко регламентирует предоставление отсрочки по выплатам основной суммы и процентов, но начисление процентов на основную сумму не может приостанавливаться в связи с существующими обязательствами коммерческих банков.

При этом финансово-кредитным организациям запрещено начислять и взимать комиссионные и иные платежи при пересмотре условий кредитных договоров, независимо от того, какие послабления были даны заемщику. Запрещено налагать на заемщиков неустойку (штрафы/пени) в случаях, когда заемщик не смог оплатить платежи по кредиту вовремя или оплатил только часть суммы.

«Рекомендовано финансово-кредитным организациям предоставить заемщикам отсрочку по платежам по кредитам на срок не менее трех месяцев как по основной сумме кредита, так и по начисленным процентам в отдельности или вместе. При этом рекомендовано предоставить отсрочку по платежам, но не списание задолженности заемщика перед финансово-кредитной организацией, поскольку это отразится на возможности коммерческих банков выполнять обязательства перед вкладчиками», — подчеркнули в Нацбанке.

Отдельным пунктом в рекомендации финансового регулятора выделено требование по оценке ситуации у конкретного заемщика, состояния его бизнеса и существующих источников финансирования.

По результатам оценки банк может принимать решения по предоставлению реструктуризации и пролонгации, превышающих рекомендуемый трехмесячный период.

Кроме того, необходимо учитывать, что, помимо проведенной оценки, непосредственно на размер предоставляемой отсрочки влияет срок размещения депозитов вкладчиков, из средств которых банк осуществляет кредитование.

При возникновении трудностей с выплатой платежей по кредитам заемщику следует обратиться в финансово-кредитную организацию с просьбой об изменении условий кредитного договора (предоставление отсрочки по платежам как по основной сумме, так и по процентам, изменение графика погашения, перенос срока погашения, снижение процентной ставки и другое).

Данные о просрочках по кредитам, связанных с ситуацией по недопущению массового распространения коронавирусной инфекции, кредитные бюро не будут включать в негативную кредитную информацию. Следовательно, в будущем при получении последующих кредитов финансово-кредитные организации будут принимать во внимание причины возникновения просрочек.

«Принятые решения распространяются на заемщиков финансово-кредитных организаций, как физических, так и юридических лиц. В то же время принятые нормы применимы лишь к платежам заемщиков, испытывающих финансовые трудности по причине, прямо или косвенно связанной с распространением коронавирусной инфекции, из-за мер, принимаемых в целях борьбы с ней», — заключили в Национальном банке.