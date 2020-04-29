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Экономика

Цифра дня. 46,5 миллиарда сомов кредитов реструктуризировали банки

На сегодня коммерческие банки Кыргызстана реструктуризировали более 57 тысяч кредитов на 46,5 миллиарда сомов. Такие данные приводит Национальный банк страны.

Дополнительно на рассмотрении банков находится еще около 25 тысяч заявок на сумму около 24 миллиардов сомов.

«Многие клиенты банков из-за введенных ограничений не могут своевременно обратиться с заявлением. Поэтому мы прогнозируем увеличение поданных заявлений и последующее проведение реструктуризации банками после отмены ограничений на передвижение», — подчеркнули в НБ КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/151377/
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