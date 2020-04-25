Деятельность выездных касс в новостройках возобновят

С 27 по 30 апреля 2020 года будет возобновлена деятельность 14 выездных касс в жилых массивах и новостройках, расположенных вблизи Бишкека. Об этом сообщили в Национальном банке.

Кассы будут работать с 10.00 до 15.00, граждане смогут обналичить деньги с банковских платежных карт, отправить или получить денежные переводы.

Кассы вновь заработают в жилмассивах «Ак-Тилек», «Эне-Сай», «Красный строитель», «Дордой-2», «Келечек», «Ак-Босого», «Калыс-Ордо», «Мурас-Ордо», «Ак-Ордо», «Ак-Орго», «Арча-Бешик», «Ала-Тоо», «Кара-Жигач» и на рынке «Азиз».

«За более подробной информацией о графике работы выездных касс следует обращаться в коммерческие банки», — подчеркнули в НБ КР.