Сдерживание коронавируса приведет к ослаблению потребительской активности

Беспрецедентные меры по сдерживанию распространения коронавируса наряду с падением внешнего спроса и цен на сырьевые товары приведут к существенному ослаблению потребительской и инвестиционной активности. Об этом говорится в обзоре Евразийского банка развития.

Отмечается, что страны — участницы ЕАБР активно действуют в направлении смягчения негативных экономических последствий пандемии. В России реализуется план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Широкомасштабные меры поддержки экономики анонсированы в Казахстане. Меры поддержки предпринимательства утверждены в Кыргызстане. Комплекс антикризисных мер разрабатывается и в Беларуси.

«Активную позицию в ограничении негативного влияния пандемии коронавируса на экономику стран — участниц ЕАБР занимают центральные/национальные банки. Монетарные регуляторы концентрируют свои усилия на обеспечении финансовой и ценовой стабильности, в том числе на поддержании ликвидности банковского сектора и его способности предоставлять заемные средства хозяйствующим субъектам. Действия властей, безусловно, поддержат экономическую активность в государствах — членах ЕАБР. Дальнейшее развитие экономической ситуации в мире и странах региона подвержено высокой неопределенности из-за быстро меняющихся условий», — говорится в обзоре.