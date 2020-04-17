Как обеспечивают доступ к наличке населения, рассказали в Национальном банке

В Кыргызстане приняты меры для своевременного обеспечения населения наличными деньгами. Об этом сообщили в Национальном банке страны.

Для обеспечения населения денежной наличностью в период зачисления пенсий, пособий и заработных плат организованы выездные кассы. С 10 по 15 апреля их открыли в жилых массивах и новостройках Бишкека — «Ак-Ордо», «Энесай», «Ак-Орго», «Ак-Тилек», «Арча-Бешик», «Красный Строитель», «Дордой-2», «Мурас-Ордо», «Ала-Тоо», «Калыс-Ордо». Там создали условия для снятия налички, отправки или получения денежных переводов, обмена валюты и других банковских операций.

В случае необходимости деятельность выездных касс возобновят.

Совместно с комендатурой Джалал-Абадской области и коммерческими банками организованы выездные кассы в верхней зоне Сузакского района — в Кыз-Кольском айыльном аймаке, в айыльных аймаках Курманбек и Кок-Арт. Для обеспечения наличными деньгами жителей нижней зоны Сузакского района Джалал-Абадской области с 16 апреля открыты выездные кассы в айыл окмоту Барпы и Атабеков.

В Баткенской области с 25 марта 2020 года организованы выездные кассы в Кыштутском, Даринском, Суу-Башинском, Кара-Бакском айыльных аймаках Баткенского района и во всех айыльных аймаках Лейлекского района.

«Для обналичивания денег с платежной карты в регионах реализуют совместный пилотный проект ГП «Кыргыз почтасы» и коммерческих банков. На сегодня 375 POS-терминалами охватили около 1 тысячи сел страны», — рассказали в Нацбанке.