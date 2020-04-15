Более 80 точек продажи запчастей для сельхозтехники открылись в Кыргызстане

Начали работать торговые точки продажи запчастей для сельскохозяйственной техники. Об этом сообщила пресс-служба правительства КР.

​По ее данным, в стране открыто более 80 таких торговых точек. Кроме того, осуществляется доставка заказов по всей республике.

Торговые компании, расположенные в Бишкеке, по заказу дехкан доставляют запчасти в Чуйскую, Таласскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Фермеры, проживающие в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях, могут приобрести необходимые запасные части в торговых точках городов Оша и Джалал-Абада.​

​Для бесперебойного обеспечения техникой на местах на время действия чрезвычайного положения разрешено работать отдельным владельцам контейнеров на рынке «Кудайберген», занимающимся продажей запчастей для сельхозтехники.

На время чрезвычайного положения обеспечено свободное пересечение всех постов для доставки запасных частей, необходимых для своевременного проведения весенних полевых работ.