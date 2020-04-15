20:22
USD 78.89
EUR 86.17
RUB 1.08
Экономика

Более 80 точек продажи запчастей для сельхозтехники открылись в Кыргызстане

Начали работать торговые точки продажи запчастей для сельскохозяйственной техники. Об этом сообщила пресс-служба правительства КР.

​По ее данным, в стране открыто более 80 таких торговых точек. Кроме того, осуществляется доставка заказов по всей республике.

Торговые компании, расположенные в Бишкеке, по заказу дехкан доставляют запчасти в Чуйскую, Таласскую, Нарынскую и Иссык-Кульскую области. Фермеры, проживающие в Джалал-Абадской, Ошской и Баткенской областях, могут приобрести необходимые запасные части в торговых точках городов Оша и Джалал-Абада.​

​Для бесперебойного обеспечения техникой на местах на время действия чрезвычайного положения разрешено работать отдельным владельцам контейнеров на рынке «Кудайберген», занимающимся продажей запчастей для сельхозтехники.

На время чрезвычайного положения обеспечено свободное пересечение всех постов для доставки запасных частей, необходимых для своевременного проведения весенних полевых работ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/150158/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Вице-спикер предлагает покупать иностранную валюту, а не вывозить ее за рубеж
В Кыргызстане запускают программу по финансированию стартапов
Кыргызстан отказался от мяса из Китая. Почему, рассказали чиновники Минсельхоза
Минэкономики рассказало, как экспортировать сельхозпродукты в страны ЕАЭС
Парламент одобрил кредитование крестьян на условиях не более 7 процентов годовых
Популярные новости
Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис Эксперт предрек Кыргызстану затяжной экономический кризис
Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ Пандемия. Выдвинуть антикоррупционные условия Кыргызстану просят МВФ
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;11&nbsp;апреля. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 11 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;12&nbsp;апреля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 12 апреля
Бизнес
Наш организм&nbsp;&mdash; наша крепость: как повысить иммунитет с&nbsp;помощью питания Наш организм — наша крепость: как повысить иммунитет с помощью питания
Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на&nbsp;юге и&nbsp;в&nbsp;Бишкеке Люди помогают людям. Компания Santo оказала помощь врачам на юге и в Бишкеке
Приложение &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; скачали более 1&nbsp;миллиона раз! Приложение «Мой О!» скачали более 1 миллиона раз!
Цена на&nbsp;газ в&nbsp;апреле не&nbsp;изменится. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлевает тарифы марта Цена на газ в апреле не изменится. «Газпром Кыргызстан» продлевает тарифы марта
15 апреля, среда
20:17
Объявить амнистию в честь 75-летия Победы предлагают в Кыргызстане Объявить амнистию в честь 75-летия Победы предлагают в ...
19:52
Как закрыть дефицит бюджета? Депутаты против освобождения от НДС импорта зерна
19:47
Более 80 точек продажи запчастей для сельхозтехники открылись в Кыргызстане
19:27
В парламенте предлагают отменить НДС на пшеницу. Инициатор — мукомол
19:19
Кыргызстан получит очередную партию ПЦР-тестов от России