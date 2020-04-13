Нацбанк рекомендует гражданам обращаться с жалобами по электронной почте

Потребители финансовых услуг могут обратиться в Национальный банк или его территориальные подразделения через дистанционные каналы, направив обращения на электронную почту. Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Отмечается, что при направлении обращения на электронную почту заявителям необходимо в обязательном порядке указать свои фамилию, имя, отчество (при наличии), контактный телефон (домашний, мобильный или рабочий), адрес проживания и изложить суть. По возможности стоит приложить электронные копии документов.

«Национальный банк в течение трех рабочих дней после получения электронного письма направит заявителю уведомление о принятии обращения к рассмотрению с указанием даты и времени поступления, присвоенного входящего номера и соответствующих контактных телефонов или об отказе в рассмотрении обращения с обоснованием причин отказа. По результатам рассмотрения электронного обращения заявителю дополнительно к электронному ответу будет также направлен ответ в письменном виде по адресу, указанному в обращении», — говорится в сообщении.