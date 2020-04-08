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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Сколько и у кого Кыргызстан просит финансовой помощи, рассказал Кубатбек Боронов

Правительство Кыргызстана ведет переговоры с финансовыми институтами об оказании помощи. Об этом на пресс-конференции сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.

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По его словам, переговоры идут с Азиатским фондом развития на $100 миллионов, Европейским банком реконструкции и развития на $100-150 миллионов и Исламским банком развития на $11 миллионов.

«Из Международного валютного фонда поступили $120,9 миллиона, от GIZ — гуманитарная помощь в виде гранта на 550 тысяч евро, от Всемирного банка — $12 миллионов (50 процентов это кредит, 50 процентов это грант)», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/149543/
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