Без муки не останемся. Вице-премьер-министр рассказал о контрактах на поставку

Казахстан установил квоты на вывоз муки и зерна, в том числе и в Кыргызстан. Об этом на брифинге сообщил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев.

По его словам, для нашей страны она составляет 22 тысячи тонн муки в месяц.

«В пересчете на зерно — получается 30 тысяч тонн. Сейчас наши поставщики заключают контракты с казахстанскими партнерами. С Россией есть договоренность на 100 тысяч тонн зерна. Фонд госматрезервов заключил контракты на поставку на 28 тысяч зерна. Оно должно поэтапно прибыть в течение апреля и в первой половине мая», — сказал он.