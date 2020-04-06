Кыргызстан должен решить проблемы с коронавирусом для роста экономики

Для поддержания экономического роста Кыргызстан должен решить проблемы с COVID-19 и сбоями в торговле. Об этом говорится в новом «Обзоре развития Азии — 2020» Азиатского банка развития.

В АБР отметили, что прогнозируется замедление экономики КР в этом году наряду с замедлением ее роста у основных торговых партнеров страны на фоне глобальной пандемии COVID-19. Но при этом ожидается, что рост восстановится в 2021-м, так как вырастет экспорт золота.

Ожидается, что рост экономики республики в 2020 году замедлится до 4 процентов.

Если вспышка COVID-19 усилится и закрытие границ продолжится, рост может замедлиться еще больше. Спад импорта, влияющий на сырье, оборудование и продукты питания из Китая и других государств, сдержит обрабатывающую промышленность, строительство и другие отрасли, зависящие от импорта. Ожидается, что рост начнется в 2021-м, если регион восстановится после COVID-19.

«Рост в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности обусловил хорошее развитие в 2019 году. А в 2020-м воздействие пандемии коронавируса ощущается во всем мире. При условии восстановления ситуации в регионе, которое будет стимулировать обрабатывающую промышленность, строительство и другие отрасли, зависящие от импорта, мы увидим рост в следующем году», — подчеркнула директор постоянного представительства АБР в Кыргызстане Кэндис МакДэйган.

По прогнозам, среднегодовой уровень инфляции вырастет до 3,5 процента в 2020-м.

Это произойдет из-за повышения цен на продукты и непродовольственные товары и может еще более ускориться из-за закрытия границ и понижения обменного курса кыргызского сома относительно доллара США. Ожидается, что Национальный банк будет по-прежнему сосредоточен на поддержании стабильности цен и гибкого обменного курса и продолжит валютные интервенции в целях смягчения резких колебаний обменного курса сома.

В отчете АБР отмечается, что КР должна продолжить содействие развитию и решать проблемы бедности в отстающих регионах, чтобы способствовать более высокому и инклюзивному экономическому росту.