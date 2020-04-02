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Экономика

Доллар в Кыргызстане почти достиг отметки 85 сомов

Доллар в Кыргызстане продолжает дорожать. За сутки он вырос еще на 1,5 сома.

Сегодня коммерческие банки покупают американскую валюту по 82,9-83,8 сома, а продают уже по 84,5 сома. За две недели курс вырос на 6,5 сома и почти достиг отметки 85 сомов. Номинальный курс при этом составляет 82,2 сома.

Российский рубль также продолжает расти. Сегодня его покупают по 1,02-1,04 сома, а продают по 1,09-1,11 сома. А вот официальный курс за последние сутки, наоборот, снизился на 0,46 процента — до 1,0389 сома.

Напомним, что вечером 19 марта курс доллара США к сому вырос сразу на 12 сомов — с 73 до 85 сомов. Это вынудило Национальный банк провести интервенцию, продав на рынке $3,7 миллиона. Но на следующий день курс опустился до 78 сомов и держался на этой отметке до 24 марта. Затем он снова начал расти и на сегодня почти вернулся к значению 85 сомов. При этом Нацбанк считает ситуацию на валютном рынке относительно стабильной.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148882/
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