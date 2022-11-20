Россия решила отвязать расчеты в «дружественной валюте» от доллара

Россия решила отвязать от доллара расчет курса национальной валюты в торговле с дружественными странами. Об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.

Вместо привязки к доллару планируется использовать альтернативные индикаторы для определения курсов национальной валюты.

Сейчас, напоминает издание, при международных расчетах национальной валютой ее курс все равно рассчитывается через доллар. Например, при расчетах парой «рубль — тенге», чтобы понять, сколько рублей надо заплатить за тенге, курс казахстанской валюты определяется через американскую.

Рассматриваются разные варианты, чем заменить доллар для расчета внешнеторговых контрактов с «дружественными странами», в том числе корзина валюты. Возможна и привязка курсов национальной валюты к золоту или нефти. Но, как отмечает источник, оценки нефтяного рынка также привязаны к доллару, поэтому это не самый лучший вариант.

Эксперты считают, что единственной альтернативой доллару может быть только юань. При слишком большом отклонении курса по новой методологии от курса доллара могут найтись участники рынка, которые будут использовать это для своей выгоды, а юань в этой ситуации может использоваться как шлюз.