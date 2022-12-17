Обещала обменять 2,3 миллиона сомов на доллары. В Бишкеке задержана мошенница

В Бишкеке девушка пообещала обменять более 2 миллионов сомов на доллары и исчезла. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 15 декабря в милицию обратилась женщина и указала, что гражданка по имени А. пообещала ей обменять 2 миллиона 365 тысяч 880 сомов на доллары по выгодному курсу и пропала.

Факт зарегистрирован в ЕРП и возбуждено уголовное дело по статье 209 «Мошенничество» УК КР.

Фото ГУВД Бишкека. Подозреваемая

В качестве подозреваемой задержана 24-летняя девушка и водворена в ИВС.

Установлена возможная причастность подозреваемой к совершению 10 аналогичных фактов преступлений. Расследование продолжается.

Граждан, пострадавших от преступных действий злоумышленницы и владеющих какой-либо информацией, просят сообщить по следующим номерам телефонов: 0700667664, 0700501029, 0550667669 и 102.