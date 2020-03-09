Кыргызские экспортеры заключили контракт на $4 миллиона с Узбекистаном

Кыргызские экспортеры заключили контракт с Узбекистаном на $4 миллиона. Об этом на пресс-конференции сообщила президент Кыргызской ассоциации экспортеров и импортеров «Кыргызленд» Ленара Наязбекова.

По ее словам, ассоциация заключила соглашения на экспорт с узбекистанскими компаниями в рамках проекта «От почвы до сбыта», который реализуется уже пятый год.

«Многие годы РУз была закрытой страной, но сейчас ситуация изменилась. Правительство республики кредитует своих жителей, и импортеры Узбекистана ищут пути сотрудничества с кыргызстанскими экспортерами. С сентября 2019 года кыргызские фермеры начали экспортировать в соседнее государство картофель, мелкий и крупный рогатый скот», — сказала Ленара Наязбекова.

По ее словам, экспортировать в соседние страны местную продукцию непросто из-за бюрократических и коррупционных барьеров, которые существуют в республике.

«По договору в 2019 году Кыргызстан должен был экспортировать 8 тысяч голов живого скота, однако на сегодня отправил лишь 500 голов мелкого рогатого скота. В 2019-м объем урожая картофеля составил 1 миллион 303 тонны, мы планировали большую часть экспортировать в Узбекистан. Но из-за внутренних бюрократических и коррупционных барьеров смогли поставить только 200 тонн картофеля», — отметила Ленара Наязбекова.

Она добавила, что одной из проблем экспорта местной продукции за рубеж также является отсутствие образования и навыков ведения бизнеса у фермеров и местных предпринимателей.