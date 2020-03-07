Узбекистан войдет в ЕАЭС в качестве наблюдателя

Одобрено предложение о сотрудничестве Узбекистана с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. Об этом сообщает национальное информационное агентство РУз.

Отмечается, что в кабинете министров накануне состоялось заседание, посвященное обсуждению вопроса о внесении в палаты Олий Мажлиса заключения и предложений по итогам аналитической и комплексной оценки сотрудничества с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). В послании президента Узбекистана Шавката Мирзиеева парламенту указано на внесение правительством этого вопроса на обсуждение в палатах Олий Мажлиса, подробное рассмотрение с представителями народа и при этом отмечена необходимость опираться, прежде всего, на волю народа, исходить из его интересов.

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«Результаты проводимых в Узбекистане реформ на новом этапе связаны с интеграцией в систему мировой экономики и особенно с развитием торгово-экономических связей с ближними странами. Так как экономическая интеграция играет важную роль в повышении конкурентоспособности продукции, снижении ее себестоимости, ввозе новых технологий, расширении транзитной торговли, активном развитии рыночных реформ. В процессе нынешней глобализации стране необходимо соответствовать системе мирового производства, требованиям международного рынка и процессам экономической интеграции», — говорится в сообщении.

Для подробного изучения и глубокого анализа сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС рабочая группа изучила 16 крупных отраслей экономики страны. Кроме того, на заседании кабмина республики рассмотрены исследования ведущих независимых консалтинговых компаний по этому вопросу и научно-исследовательских учреждений, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов. Изучены и заключения экспертов по этому вопросу.

«По результатам комплексного изучения воздействия сотрудничества с Евроазиатским экономическим союзом на национальную экономику Узбекистана намечены меры, которые предстоит реализовать соответствующим министерствам и ведомствам, одобрено предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя. По итогам заседания принято решение о представлении в палаты Олий Мажлиса заключения и предложений, разработанных на основе аналитической и комплексной оценки», — сообщает агентство.