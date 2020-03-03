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Экономика

Депутат считает, Кыргызстан мог бы обеспечить рынок отечественными ГСМ

При эффективном управлении «Кыргызнефтегазом» страна может добиться независимости от импорта ГСМ. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил депутат Экмат Байбакпаев.

По его словам, продукция «Кыргызнефтегаза» идет на экспорт, в то время когда внутренний рынок зависит от импорта.

«Все отправляете на экспорт, потом во время весенне-полевых работ идете просить у других государств обеспечить фермеров ГСМ по сниженной цене», — отметил нардеп.

По словам первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, экспортирует переработанную продукцию частная компания «Кыргыз Петролеум компани». «У нас открытый рынок. Частная компания сама решает, где продавать», — заявил он.

Экмат Байбакпаев отметил, что правительство может запретить экспорт ГСМ.

Отметим, основным акционером «Кыргызнефтегаза» является ФУГИ, а «Кыргыз Петролеум компани» — ее дочерняя компания.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145360/
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