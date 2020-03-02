Шерадил Бактыгулов: После передачи «Манаса» в частные руки улучшений не будет

«Надеяться на то, что после передачи аэропорта «Манас» в частные руки что-то улучшится, не приходится», — заявил 24.kg эксперт Шерадил Бактыгулов.

По его словам, передача аэропортов под внешнее управление действительно практикуется. Например, в том же Казахстане около 40 аэропортов у частников и всего пять-шесть — у государства. Для реконструкции аэропорта Нур-Султана привлекали частные средства.

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Но у нас всего два крупных аэропорта — «Манас» и «Ош». Они оба международные, то есть это фактически монополисты на рынке. И сейчас непонятно, с какой целью их хотят отдать частникам — для развития аэропортов или просто для управления действующим хозяйством.

«Если речь о расширении аэропортов, то где технико-экономическое обоснование? Должны быть данные о том, сколько полос будут строить, рулежных дорожек, сколько принимать самолетов, привлекать пассажиров, данные по терминалу, заправочным станциям, безопасности. Этого неизвестно. До сих пор не рассказали, что аэропорты будут расширяться. У нас сейчас есть только одна взлетно-посадочная полоса, нужно еще как минимум две-три, дополнительные ангары, возможность обслуживания вертолетов и самолетов», — отметил Шерадил Бактыгулов.

Передача аэропорта «Манас» частникам в том ключе, как она анонсирована, касается только управления. В этом случае все поменяется в худшую сторону. Шерадил Бактыгулов

«Частник заинтересован в первую очередь в получении прибыли. Сейчас среди акционеров тоже есть частники. Конечно, они хотят получать больше прибыли. Если они заинтересованы, чтобы аэропорт перешел в частные руки, то что останется государству? Предприятие нормально работает. Если не нравится, давайте менять руководство, ставить логистов, например. Давайте смотреть штатное расписание, проекты строительства нового здания аэропорта. Передача аэропорта «Манас» в частные руки не имеет под собой серьезных оснований. Пока мы видим только желание, чтобы частник больше зарабатывал денег, интересов государства тут не видно», — заключил эксперт.