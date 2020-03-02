Азамат Акелеев: Инвестор будет развивать в Бишкеке альтернативный авиахаб

«Какая-нибудь крупная авиакомпания или оператор будут заинтересованы иметь в Бишкеке альтернативный авиахаб», — заявил 24.kg эксперт Азамат Акелеев.

По его словам, в проекте по введению внешнего управления в аэропорту «Манас» нужно смотреть, что это принесет Кыргызстану. Надо смотреть на то, сможет ли инвестор привлечь бюджетные авиалинии, увеличить пассажиропоток, инвестиции. Если да, тогда проект имеет смысл.

«Например, в Грузии два аэропорта отдали во внешнее управление. Конечно, там были некоторые ошибки, которые стоит учитывать. Нужно посмотреть мировой опыт. В Армении тоже есть режим «открытого неба», аэропорты переданы под управление. Сегодня там авиабилеты стоят намного дешевле, увеличился пассажиропоток», — уверен эксперт.

Тут главное — не прибыль, а увеличение пассажиро- и грузопотока, расширение инвестиций, превращение аэропорта в хаб. Азамат Акелеев

«Если это будет основным показателем успешности, то мы сможем привлечь известные компании. Если смотреть на проект с экономической точки зрения, то в Казахстане или Узбекистане аэропорты не отдадут под внешнее управление. Они развивают своего национального авиаперевозчика. В КР нет смысла создавать такую компанию, потому что слишком маленький пассажиропоток. Поэтому могут прийти инвесторы, которые захотят создать равные условия для других компаний, которые могли бы здесь осуществлять пересадку, дозаправку, получать другие услуги. В этом смысле Бишкек пока свободен и имеет преимущества», — отметил он.

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Экономист не разделяет опасений, что инвесторы заберут только крупные аэропорты, а мелкие не будут развиваться. Он уверен, что если будет большой пассажиропоток, то небольшие аэропорты будут развиваться естественным образом. Те, кто будет летать через большие аэропорты, будут заинтересованы и во внутренних рейсах.

«Чем больше пассажиров и грузов будет, тем больше будет потребность в малых аэропортах внутри страны», — заключил Азамат Акелеев.