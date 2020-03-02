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Экономика

Каныбек Калмурзаев: Нет смысла отдавать прибыльный «Манас» инвесторам

«На сегодня нет никакой надобности передавать аэропорт «Манас» во внешнее управление», — заявил 24.kg председатель профсоюза авиаработников Кыргызстана Каныбек Калмурзаев.

По его словам, лет шесть-семь назад уже было подобное предложение. Но тогда общественность выступила категорически против идеи, и от нее отказались. Не видит специалист необходимости и сейчас возвращаться к этому вопросу.

«Это нехорошее занятие. Аэропорты прибыльные, дают дивиденды акционерам, работают слаженно, поставили оборудование международного стандарта. Персонал там сейчас работает грамотный, обученный, имеет международные сертификаты», — уверен Каныбек Калмурзаев.

Не знаю, чья эта идея, но лучше этого не делать. Мы не получим выгоды. Зачем нам отдавать в чужие руки прибыльные предприятия? 

Каныбек Калмурзаев 

«Это равносильно, когда поднимали вопрос о продаже MegaCom. Это вообще неправильная позиция правительства. Наоборот, надо поддерживать отечественные компании. Сейчас авиакомпании ведут работу по привлечению воздушных судов на внутренние авиалинии. Они собираются летать, например, в Баткен, Казарман. Когда говорят о внешнем управлении, то стоит вопрос в основном об аэропортах «Манас» и «Ош». Говорят, конечно, что заодно будут и маленькие аэропорты модернизировать. Но будут ли? А большие аэропорты практически готовые, соответствуют стандартам. Да, возможно, надо что-то улучшать, но там не нужны такие больше средства, чтобы привлекать внешнее управление. Наши управленцы сами могут справиться», — заключил специалист.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/145154/
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