Кубанычбек Идинов: Внешнее управление в «Манасе» повысит качество работы

«Благодаря введению внешнего управления в аэропорту «Манас» в нем повысится качество работы», — заявил 24.kg экономист Кубанычбек Идинов.

По его словам, сейчас аэропортам страны нужны современные методы работы. По-другому не получится сделать его хабом. Сейчас Кыргызстану нужно вывести «Манас» на европейский уровень работы.

Наши попытались ремонтировать, вроде что-то делают. Но никак не могут довести до нужного уровня, начиная от обслуживания и заканчивая самолетами. Поэтому и нужно внешнее управление. Кубанычбек Идинов

«Благодаря ему подготовят специалистов, предоставят технические средства для развития. Инвесторы смогут сделать современный аэропорт, чтобы он уверенно стоял на ногах», — подчеркнул Кубанычбек Идинов.

«Сам аэропорт у нас построен качественно. Если мы сумеем модернизировать, то те, кто сейчас летают в Японию или Китай через Москву, будут летать через Кыргызстан. Честно сказать, у нас знаний и опыта не хватает, чтобы проделать эту работу. Пусть это будет проект государственно-частного партнерства. Он откроет нам дорогу. Вся Европа, Запад могли бы на Восток летать через Кыргызстан», — заключил Кубанычбек Идинов.