Передача аэропорта «Манас» во внешнее управление. Что известно на сегодня

Правительство Кыргызстана хочет передать аэропорт «Манас» во внешнее управление. Идея спорная и вызвала неоднозначные оценки в обществе.

Редакция 24.kg собрала все, что известно о проекте на сегодня.

1 Кто решил отдать «Манас»?

В 2019 году распоряжением кабмина создали рабочую группу под председательством первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова. В нее вошли независимые эксперты, депутаты Жогорку Кенеша, бизнес-ассоциации, представители ОАО «Международный аэропорт «Манас» и государственных органов.

Азиатский банк развития, Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация (IFC) представили предложения. Рабочая группа решила сотрудничать с IFC и назначить ее советником при подготовке проекта государственно-частного партнерства "Модернизация и развитие ОАО «Международный аэропорт «Манас».

2 Сколько это будет стоить?

По информации правительства, платить за работу международных специалистов не придется. Анализ сделают безвозмездно.

3 Зачем внешнее управление?

Кабмин объясняет решение тем, что Кыргызстану надо стать транзитной страной, имеющей безопасные и востребованные коридоры для транзита пассажиров, товаров и грузов. А аэропорт «Манас» к 2023-му должен стать одним из главных авиационных хабов Центральной Азии.

Чтобы достичь цели, аэропорту нужна модернизация. Одним из наиболее перспективных вариантов развития авиационной отрасли правительство видит привлечение международно признанного инвестора.

4 Значит ли переход во внешнее управление, что аэропорт отдадут в частные руки?

Кабинет министров уверяет, что передача аэропортов республики в государственно-частное партнерство не означает приватизацию. Инвестор возьмет аэропорт в управление на определенный срок, а потом вернет обновленные воздушные гавани государству.

5 Что государство от этого получит?

Директор центра государственно-частного партнерства при Министерстве экономики Данияр Абдылдаев рассказал, что, пока аэропорт будут использовать по системе ГЧП, государство также будет получать прибыль. Возможно, по процентной доле 40/60 или 30/70. Это международная практика.

6 На какой срок могут отдать аэропорт?

Точных данных нет. Единственная цифра, которая прозвучала из уст чиновников, максимально возможный срок — 30 лет. По правилам средний срок службы взлетно-посадочной полосы — 20-25 лет.

7 В аэропорту «Манас» все так плохо, что нужно внешнее управление?

Последние несколько лет аэропорт «Манас» не только работает в прибыль, но и умудряется дотировать убыточные аэропорты. По итогам прошлого года прибыль ОАО «МАМ» составила около 2 миллиардов сомов. В 2019-м в бюджет перечислили 648 миллионов сомов дивидендов на государственную долю акций, не считая отчислений и налогов. В общей сложности акционерам выплатили около 800 миллионов сомов дивидендов.

8 Какие еще аэропорты приносят прибыль?

На сегодня прибыльные «Манас» и «Ош». Остальные требуют дополнительных инвестиций и модернизации. Кроме того, в последние годы активно развивается аэропорт «Иссык-Куль».

9 Кто должен решить, передавать или нет «Манас» во внешнее управление?

Окончательное решение о передаче аэропорта «Манас» во внешнее управление должны принять акционеры. ОАО «МАМ» является компанией частной формы собственности. На сегодня 79 процентов акций — у государства, 8 процентов — у Соцфонда, 12 процентов — у миноритарных акционеров.

10 Кто будет решать, как развиваться аэропорту?

Соглашение о сотрудничестве между правительством и Международной финансовой корпорацией на последней стадии согласования. Как только его подпишут, IFC определит группу консультантов. Она проведет анализ и скажет, по какому пути развития идти аэропорту «Манас».

11 Инвестор возьмет под свое управление все аэропорты или только прибыльные?

Неизвестно. Директор Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев рассказал, что у Международной финансовой корпорации были предложения, чтобы взять не только прибыльные аэропорты. Они согласны рассмотреть и остальные. Например, предлагают вместе с «Манасом» развивать еще два-три аэропорта, с аэропортом «Ош» — тоже. Но пока вопрос не решен.

По версии заместителя министра транспорта и дорог Женишбека Ногойбаева, возможны варианты развития аэропорта «Манас» вместе с региональными аэропортами. Или остальные аэропорты на концессионные деньги будет развивать тот же «Манас».

12 Инвестор уже есть?

Нет. Сегодня речь только о соглашении для анализа работы аэропортов и предложения по их дальнейшей работе. Когда ее завершат, объявят тендер, по результатам которого и станет известен инвестор.

13 Когда станет понятно, что будет с «Манасом»?

В течение 10-12 месяцев проведут анализ и подготовят технико-экономическое обоснование, чтобы определить масштаб проекта по передаче во внешнее управление аэропортов страны. Время уйдет на комплексный анализ, разработку ТЭО, тендерные процедуры, финансовые барьеры. После определят структуру и масштаб — сколько аэропортов включат в проект.

14 Как внешнее управление скажется на стоимости билетов?

Единого мнения на этот счет нет.

Замглавы ОАО «Манас» Абдумалик Бусурманкулов напомнил, что аэропорт не определяет ценовую политику авиакомпаний. Они сами устанавливают цены на билеты.

«Что касается инвестора, каждый преследует коммерческие интересы. Они будут заинтересованы в том, чтобы оправдать свои инвестиции. Скорее всего, они не будут обслуживать авиакомпании бесплатно. Кроме того, стоимость авиабилета включает цену на авиатопливо, которое Кыргызстан импортирует», — подчеркнул Абдумалик Бусурманкулов.

Директор центра ГЧП Данияр Абдылдаев считает, что авиабилеты подешевеют.

«Если и в наших аэропортах доходы от неавиационной деятельности увеличатся, то нагрузка на авиакомпании уменьшится и у них будет возможность снизить цены на авиабилеты», — уверен он.

Глава Агентства гражданской авиации Курманбек Акышев добавил, что стоимость авиабилетов зависит от здоровой конкуренции.