Скачка цен после перехода на экологическое топливо не будет

Полный переход на топливо класса К-4 и К-5 (аналог Евро-4 и Евро-5) не скажется сильно на розничных ценах. Об этом на круглом столе в 24.kg, посвященном проблеме борьбы с загрязнением воздуха, сообщил заместитель генерального директора ОсОО «Газпром нефть Азия» Чингиз Айтмурзаев.

Переход на экологичный вид топлива позволяет существенно снизить выбросы в атмосферу вредных веществ. По данным Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства, наиболее интенсивным загрязнителем является автотранспорт. Из 240 тысяч тонн выбросов на его долю приходится 180 тысяч тонн. Однако есть опасение, что стоимость топлива класса К-4 и К-5 серьезно скажется на кармане автовладельцев.

Чингиз Айтмурзаев опасения развеял. Он отметил, что компания с 2015 года завозит только такое топливо. С 2018 года его завозит и компания «Роснефть».

«Мы провели анализ закупочных цен за последние два года на топливо класса «Евро-5» и «Евро-3». Разница незначительная. Речь, по сути, идет о $5-10 за тонну. Трейдеры в РФ, которые обеспечивают отгрузку неклассового топлива, тоже подстроились под рынок и их цены сопоставимы с теми, по которым привозят компании «Газпром Нефть Азия» и «Роснефть», — сказал он.

Чингиз Айтмурзаев отметил, что существует разница в цене на АЗС компании и частников в 2-2,5 сома за литр.

«Но причина не в разнице закупочных цен, а в администрировании налогов и контрабанде ГСМ. Об этом говорим и на встречах с аппаратом правительства, Минэкономики. Некоторые частные предприниматели не платят налоги, зарабатывают на этом дополнительные бонусы и манипулируют ценой.

За прошлый год объем нелегальных поставок только бензиновых фракций составил около 250 тысяч тонн.

Огромная сумма не поступила в бюджет за оплату акциза, НДС — около 3 миллиардов сомов ушли в карман частному сектору», — сказал он.

По его мнению, если продажи нефтепродуктов легализовать, цена на АЗС не поднимется, а, наоборот, снизится за счет увеличения объема продаж.

Чингиз Айтмурзаев добавил, что в 2019 году компании «Газпром Нефть Азия» и «Роснефть» привезли в Кыргызстан 464 тысячи тонн топлива класса «Евро-5».

«Это 47 процентов от общего объема ввоза ГСМ из России. А в объеме потребления К-5, к сожалению, занимает только 30 процентов. Все остальное — это суррогатное топливо. Еще один момент. В 2019 году вступил в Кыргызстане в силу Технический регламент Таможенного Союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». В соответствии с требованиями техрегламента, с августа 2019 года запрещен ввоз и реализация низкокачественных ГСМ ниже класса К-4. Но до сих пор он в стране не исполняется», — добавил он.