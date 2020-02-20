Часть зарубежной помощи в бедных странах, включая Кыргызстан, утекает в оффшоры

Команда экономистов, включая сотрудника Всемирного банка, опубликовала исследование «Присвоение зарубежной помощи элитами. Свидетельства с оффшорных счетов», в котором они оценили эффективность использования иностранной экономической помощи наиболее зависимыми от льготных кредитов и грантов странами. Документ опубликовали на официальном сайте ВБ.

В исследование попали 22 государства, которые за период выборки (1990-2010) ежегодно получали выплаты от Всемирного банка в размере не менее 2 процентов ВВП: Кыргызстан, Армения, Афганистан, Буркина-Фасо, Бурунди, Гана, Гайана, Гвинея-Бисау, Замбия, Мавритания, Мадагаскар, Мозамбик, Малави, Мали, Нигер, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сьерра-Леоне, Танзания, Уганда, Эритрея и Эфиопия.

Данные страны выбрали потому, что объем помощи относительно размеров их экономик значителен, а местная банковская система не развита или отсутствует — потому отток средств хорошо заметен.

Экономисты изучили данные о переводах валюты из этих государств и выяснили, что выплаты финансовой помощи совпадают со значительным увеличением сумм депозитов, находящихся в оффшорных финансовых центрах, обеспечивающих конфиденциальность банковской информации. В среднем утечка валюты составляет около 7,5 процента от полученного.

Как только страна получает помощь, эквивалентную 1 проценту ВВП, ее депозиты в оффшорах увеличиваются на 3,4 процента по отношению к государству, не получающему подобной помощи.

Согласно данным исследования, почти наверняка можно сказать, что выгодоприобретателями перетоков валюты в оффшоры в периоды выделения помощи являются представители экономической элиты.

«На этом фоне самые бедные сегменты населения в развивающихся странах часто даже не имеют внутреннего банковского счета, и невозможно представить, что они смогли бы контролировать денежные потоки в оффшоры», — отметили авторы исследования.