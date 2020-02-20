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Экономика

А мы митингуем. Казахстан — лидер по привлечению инвестиций в СНГ

Казахстан лидирует в СНГ по привлечению инвестиций банков развития, Украина на втором, Россия на третьем месте. Об этом сообщает аналитическая служба Ranking.kz.

Отмечается, что Казахстан — наиболее привлекательный инвестиционный магнит среди стран СНГ для международных банков развития: 45,6 процента инвестиций международных банков развития в регион за три квартала 2019 года пришлось на Казахстан.  

За январь — сентябрь 2019 года девять международных финансовых институтов утвердили новое финансирование в странах СНГ по 100 проектам на общую сумму $ 3,8 миллиарда, это на 81,2 процента больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Больше всего денег вложили Европейский банк реконструкции и развития, Евразийский банк развития и Азиатский банк развития.

По итогам трех кварталов 2019 года международные банки развития одобрили финансирование в Казахстане по 30 проектам на общую сумму $ 1,7 миллиарда, что превышает прошлогодний показатель более чем в 2,7 раза.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/144181/
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