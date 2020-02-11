Новые правила для инвесторов придумал депутат Жогорку Кенеша

Депутат парламента Кожобек Рыспаев предложил ряд изменений в Налоговый кодекс и Закон «О недрах».

По его словам, есть рычаги, которые не только стимулируют недропользователей, но и минимизируют риски спекуляций, связанные с перепродажей лицензий, снизят риск получения прав пользования недрами недобросовестными компаниями.

Кожобек Рыспаев предлагает запретить передавать права пользования недрами другому лицу, если прииски заложены. А вот по наследству — можно.

Кроме того, предлагается запретить передавать лицензию другому частнику, если предыдущий не смог за два года выполнить условия лицензионного соглашения по проектированию работ. Исключение составляют лишь те разрешительные документы, которые выданы на участки общегосударственного значения, то есть по конкурсу.

Нардеп отмечает, что сегодня одной из наиболее значимых проблем, ограничивающих развитие горнодобывающей отрасли, остаются протесты местного населения.

«Но развитие регионов является одним из приоритетных направлений государства. А для снижения градуса несогласия надо обязать инвесторов приобретать не менее 80 процентов товаров и услуг на территории Кыргызстана за исключением случаев, если таковые не производят у нас. И пусть на работу нанимают наших граждан в соотношении 90 процентов от всего персонала», — подчеркнул Кожобек Рыспаев.

В 2019 году в республиканский бюджет Кыргызстана от проведения аукционов на право пользования недрами и их разработку поступило 43 миллиона 613,7 тысячи сомов.