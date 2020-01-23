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Экономика

Горные работы на руднике «Кумтор» полностью восстановят на следующей неделе

Месторождение Кумтор, расположенное в Кыргызстане, получило все разрешения и согласования, необходимые для возобновления открытых горных работ и продолжения работы фабрики до конца 2020-го. Об этом сообщила компания «Центерра Голд Инк.».

«Соответствующие государственные органы страны одобрили план горных работ компании на текущий год на участке Центрального карьера, в том числе скорректированный план отвалообразования и мероприятия по обеспечению безопасности при размещении пустой породы на участках отвалообразования в Центральной долине и долине Сары-Тор», — говорится в сообщении.

Сейчас наращивается темп открытых горных работ, и в начале следующей недели планируется, что их будут вести в полном объеме.

«Центерра Голд Инк.»

«В то же время на фабрике продолжается переработка складированных запасов руды, как и предусмотрено планом на 2020-й. Помимо этого, на Кумторе продолжают собственное внутреннее расследование причин оползня на отвале в долине ручья Лысый. При этом Кумтор сотрудничает со следственными органами КР по данному вопросу», — отметили в «Центерре».

Спустя шесть недель после начала спасательных работ по поиску двух сотрудников компании, пропавших без вести в результате оползня отвала в долине ручья Лысый, так и не обнаружили их следов. «С согласия родственников и по согласованию с государственными органами, в том числе с Министерством чрезвычайных ситуаций, принято решение о прекращении поисковых работ», — подчеркивается в сообщении.

«На месторождении состоялась поминальная церемония с участием родных, близких и земляков работников. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким сотрудников. Наши мысли и молитвы обращены к ним и всему коллективу «Кумтора». Выражаем также глубокую благодарность всем участникам поисково-спасательных работ», — сказали в «Центерре».

  • «Центерра Голд Инк.» — канадская золотодобывающая компания, деятельность которой направлена на управление, разработку, разведку и приобретение месторождений золота в Северной Америке, Азии и на других рынках по всему миру. Является крупнейшим западным производителем золота в Средней Азии. «Центерра» эксплуатирует два основных рудника — «Кумтор» в Кыргызстане и «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия (Канада). Она строит очередной золотодобывающий рудник «Оксют» в Турции, в котором владеет 100-процентной долей. Акции «Центерры» обращаются на фондовой бирже Торонто (TSX) под знаком CG. Головной офис находится в Торонто (Канада).
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/141365/
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