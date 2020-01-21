Цифра дня. 3 миллиона платежных карт выпустили в Кыргызстане в 2019 году

По итогам 2019 года в Кыргызстане число выпущенных карт выросло на 20,8 процента и достигло 3 миллионов штук. Такие данные привел Национальный банк.

Отмечается, что объем операций с использованием платежных карт в 2019 году составил около 240 миллиардов сомов и вырос по сравнению с 2018-м на 22,3 процента. Число установленных банкоматов и POS-терминалов выросло до 1,7 тысячи и 11,1 тысячи единиц.

«Количество операций в торгово-сервисных предприятиях с использованием карт в 2019 году составило 11,1 миллиона платежей. По сравнению с 2018-м показатель вырос на 73,4 процента. Объем операций с картами составил 18,5 миллиарда сомов и вырос на 69,7 процента», — заключили в НБ КР.