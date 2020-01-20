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Экономика

Цифра дня. 972,9 тысячи тонн ГСМ ввезли в Кыргызстан в 2019 году

По предварительным данным, в течение 2019-го Кыргызстан импортировал 972,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров.

По ее сведениям, ввезли 453,8 тысячи тонн бензина и 519,1 тысячи тонн дизельного топлива. Главным и единственным источником официальных поставок ГСМ в республику является Россия.

«Благодаря беспошлинному ввозу ГСМ потребители КР экономят существенные суммы. Только за прошлый год экономия по пошлинам составила $27,2 миллиона», — подчеркнули в ассоциации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/140953/
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