Цифра дня. 972,9 тысячи тонн ГСМ ввезли в Кыргызстан в 2019 году

По предварительным данным, в течение 2019-го Кыргызстан импортировал 972,9 тысячи тонн нефтепродуктов. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров.

По ее сведениям, ввезли 453,8 тысячи тонн бензина и 519,1 тысячи тонн дизельного топлива. Главным и единственным источником официальных поставок ГСМ в республику является Россия.

«Благодаря беспошлинному ввозу ГСМ потребители КР экономят существенные суммы. Только за прошлый год экономия по пошлинам составила $27,2 миллиона», — подчеркнули в ассоциации.