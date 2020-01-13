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Экономика

Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $692,8

По итогам ноября на каждого кыргызстанца приходится по $692,8 государственного долга. За месяц бремя сократилось на $4,2.

По данным Министерства финансов, на 30 ноября 2019 года государственный долг (внешний плюс внутренний) Кыргызстана составил $4 миллиарда 503,48 миллиона (314 миллиардов 567,85 миллиона сомов). В том числе $3 миллиарда 781,44 миллиона (264 миллиарда 133,86 миллиона сомов) — внешний, а $722,03 миллиона (50 миллиардов 433,98 миллиона сомов) — внутренний.

За месяц государственный долг страны сократился на $27,3 миллиона. Внешний уменьшился на $12,5 миллиона, а внутренний — на $15,16 миллиона.

Больше всего Кыргызстан по-прежнему должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 712,35 миллиона (45,3 процента от всего внешнего долга республики). За месяц показатель снизился на $120 тысяч.

По итогам ноября 2019 года госдолг составил 52,4 процента ВВП.

На 1 октября 2019-го в стране проживали 6,5 миллиона человек. Средняя заработная плата по Кыргызстану — 16 тысяч 563 сома. Почти три таких зарплаты должен отдать каждый кыргызстанец, чтобы погасить государственный долг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/140322/
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