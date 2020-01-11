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Экономика

В Бостери ввели в эксплуатацию новую линию электропередачи

В селе Бостери Иссык-Кульской области ввели в эксплуатацию новую воздушную линию электропередачи. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования.

По ее данным, это резервная линия от подстанции «Бостери» для снабжения электроэнергией котельной филиала «Бостеринское предприятие теплоснабжения» госпредприятия «Кыргызтеплоэнерго».

«С 2012 года отсутствовала резервная линия, что ставило под угрозу около 600 потребителей тепловой энергии села Бостери. Строительные работы завершили, установлены 86 железобетонных опор, проложен высоковольтный воздушный кабель длиной более трех километров», — отметили в ГКПЭН.
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