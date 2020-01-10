На руднике «Кумтор» усилят меры безопасности на всех производственных участках

На руднике «Кумтор» прекратили аварийно-спасательные мероприятия по поиску двух работников рудника, пропавших в результате оползня отвалов пустой породы в районе ручья Лысый 1 декабря 2019 года. Решение о прекращении поисковой операции было принято при согласии родственников пропавших сотрудников, говорится в официальном сообщении «Кумтор Голд Компани».

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«Мы все глубоко сожалеем в связи с этим несчастным случаем и выражаем глубокие соболезнования семьям, близким и коллегам погибших», — заявил вице-президент и главный директор по производству «Центерра Голд Инк.» Дэниел Дежарден.

Он отметил, что предприятие будет работать в тесном контакте с сотрудниками государственных учреждений для расследования причин схода оползня, получения ясного представления о том, что вызвало обрушение породы, и рекомендации к использованию более совершенных методов труда для недопущения подобных трагедий в дальнейшем.

«Компания «Кумтор» предприняла серьезные шаги по улучшению ситуации в вопросах безопасности труда на нашем предприятии мирового класса и уделяет постоянное внимание вопросам, связанным с жизнью и здоровьем ее штатных работников, а также всех работающих по контракту, на каком бы участке они ни трудились. Обеспечение безопасности на рабочем месте, охрана жизни и здоровья сотрудников являются главным принципом, которым мы руководствуемся в своей ежедневной деятельности. Случившаяся трагедия еще больше укрепила убежденность в необходимости усиления мер безопасности на всех без исключения рабочих участках компании», — добавил Дэниел Дежарден.