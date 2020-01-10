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Экономика

Розничные цены на уголь снизились в большинстве регионов Кыргызстана

Средние розничные цены на уголь по состоянию на 9 января 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го снизились на 25,14 сома за тонну. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

На 9 января максимальные средние потребительские цены на уголь зафиксировали в Ноокате (7 тысяч 532,55 сома за тонну) и Баткене (7 тысяч 318,61 сома за тонну). В отдельных населенных пунктах цены не изменились.

Минимальные розничные цены на уголь в Балыкчи (3 тысячи 694,59 сома за тонну), Нарыне (3 тысячи 500 сомов за тонну) и Чаеке (2 тысячи 500 сомов за тонну).

Розничная цена на твердое топливо выросла в Узгене на 402,69 сома за тонну и Таласе на 215,71 сома за тонну.
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