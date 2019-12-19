Лимит на денежные переводы в Кыргызстан из России увеличен до 150 тысяч рублей

Размер ограничения на денежные переводы из России в Кыргызстан увеличен до 150 тысяч рублей. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства КР.

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По его данным, вопрос, связанный с ограничением денежных переводов, по инициативе кабмина КР был рассмотрен на уровне премьер-министров стран-участниц ЕАЭС в рамках Евразийского межправительственного совета в конце октября.

В итоге платежная система «Юнистрим» изменила условия отправки трансграничных переводов денежных средств в КР. Теперь максимальная сумма без документального подтверждения источников происхождения составляет 150 тысяч рублей.

Напомним, что ограничения денежных переводов физическими лицами в Кыргызстан в одностроннем порядке Россия ввела с апреля 2019 года.