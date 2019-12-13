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Экономика

Новые правила торговли ГСМ. Оптовая продажа возможна только с нефтебаз

С 1 января 2020 года оптовая продажа ГСМ будет возможна только при условии владения на праве собственности или иных законных основаниях базой нефтепродуктов или резервуаров. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, ведомство сейчас объясняет предпринимателям новую систему торговли нефтепродуктами. Им разъяснены сроки и порядок нововведений на рынке нефтепродуктов, особенности работы в условиях автоматизации бизнес-процессов по учету нефтепродуктов.

С 2020 года на всех автозаправочных станциях (АЗС) Кыргызстана будут применять автоматизированную систему учета отпуска нефтепродуктов.

«Розничная продажа будет только на автозаправочных станциях при условии обеспечения АЗС контрольно-кассовыми машинами, оборудованием (колонками) и автоматизированной электронной системой отпуска нефтепродуктов. Ее особенностью является то, что станет невозможной заправка топлива клиенту без оплаты и выхода кассового чека с контрольно-кассовой машины, так как не сработает сигнал о выдаче нефтепродукта на топливораздаточной колонке АЗС. Эта система при отпуске нефтепродукта позволяет в режиме реального времени параллельно передавать информацию на сервер Налоговой службы», — рассказали в Налоговой.

Те, кто занимаются производством, импортом и реализацией нефтепродуктов, должны оформлять через личный кабинет информационной системы Налоговой службы электронную товаротранспортную накладную для отгрузки нефтепродуктов по технологической цепочке. Этот документ будет содержать сведения о нефтепродукте, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку и иные сведения.

На 1 декабря 2019 года в Кыргызстане зарегистрированы 70 нефтебаз, включая 8 нефтеперерабатывающих заводов, и 974 АЗС, из которых 936 — действующие. На 300 из них установили автоматизированные электронные системы отпуска нефтепродуктов.
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