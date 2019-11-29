К 2025 году страны ЕАЭС должны прийти к общему рынку финансов и ценных бумаг

«К 2025 году планируется создать общий финансовый рынок и рынок ценных бумаг стран Евразийского экономического союза», — заявил сегодня глава Счетной палаты России Алексей Кудрин на конференции «Евразийская экономическая интеграция» в Москве.

По его словам, в октябре 2019-го утверждена концепция. Сейчас надо подготовить программу. Так, планируется перейти к взаимному признанию лицензий в банковском и страховом секторах. До 2025 года предполагается частичная гармонизация регулирования банковского сектора, позже — создание наднационального контролирующего органа.

«Мир переживает период, когда интеграционные процессы замедлились. Потенциал для рынка в торговле есть, но сейчас эта отрасль сделала паузу. Это происходит из-за торговых и валютных войн. У ЕАЭС есть вызовы, больше побеждать будут те, кто за политику единых стандартов, требований к пищевым продуктам, экологии. Надо понимать, к каким стандартам должны примыкать государства», — подчеркнул Алексей Кудрин.