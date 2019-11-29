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Экономика
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Вывод $48,3 миллиарда из Кыргызстана. Комментарий Национального банка

Накануне при обсуждении проекта республиканского бюджета на 2020 год и прогноза на 2021-й в Жогорку Кенеше премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что из банков Кыргызстана за рубеж в прошлом году переведено $48,3 миллиарда.

В Национальном банке 24.kg пояснили, что это законные операции. По его данным, озвученные сведения отражают обороты денежных средств по всем операциям коммерческих банков, связанным с их деятельностью с нерезидентами.

«В 2018-м коммерческие банки страны осуществили операции на сумму $88,6 миллиарда, которые проходили по их корреспондентским счетам, увеличивая и уменьшая их активы. В I полугодии 2019 года объем аналогичных операций коммерческих банков составил $48,1 миллиарда», — сообщили в Нацбанке.

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Специалисты НБ КР отмечают, что комбанк за определенный период в рамках операционной деятельности может перенаправлять свои средства множественное количество раз за границу и обратно в республику. Иными словами, происходит кругооборот финансов.

В составе таких оборотов также могут быть операции между собственными активами банков за границей, например, перевод из одной валюты в другую либо перевод с одного корреспондентского счета на другой за рубежом.

«Таким образом, однажды переведенная сумма денег за границей может «оборачиваться» несколько раз. Все эти операции отражаются в отчетности банков. Учет таких операций ведется в соответствии с международной методологией», — заключили в финансовом регуляторе.

Отметим, что в парламенте подняли вопрос контрабанды и коррупции на таможне по следам расследования журналистов.

Мухаммедкалый Абылгазиев утверждает, что $700 миллионов, о которых идет речь, — деньги бизнеса.
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