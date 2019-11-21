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Экономика

Нацбанк предлагает внедрять режим временной администрации к платежным системам

Национальный банк Кыргызстана для усиления контроля за деятельностью платежных операторов и организаций предлагает при необходимости вводить в них режим временной администрации. Об этом говорится в проекте постановления правления НБ КР.

Решение о введении временной администрации предлагают принимать комитетом по платежной системе Национального банка и его правлением.

Кроме того, проект определяет требования о дате и времени начала временной администрации, состав, требования к временному администратору, передачу и продажу активов и обязательств платежной организации/оператора платежной системы.

Прописаны требования в отношении представителя временного администратора в представительстве и/или филиале платежной организации/оператора платежной системы и расходы временной администрации.

«Введение режима временной администрации позволит Национальному банку усилить контроль над платежной организацией/оператором платежной системы. Это необходимо для защиты прав и законных интересов пользователей, поддержания и обеспечения эффективности, безопасности и надежности платежных систем, противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, а также установления реального положения дел в платежной организации и у оператора платежной системы и определения их дальнейшей деятельности», — подчеркнули в Нацбанке.
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