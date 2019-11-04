Кыргызстан вошел в топ-5 главных должников Китая в мире

Правительства развивающихся стран, таких как Кыргызстан и Таджикистан, должны Китаю гораздо больше, чем предполагалось раньше. Об этом сообщает Eurasianet со ссылкой на доклад «Кредитование Китаем зарубежных стран», опубликованный Национальным бюро экономических исследований (NBER).

Около половины всех китайских кредитов скрыты от общественности из-за непрозрачных систем учета в КНР.

Во всем мире в течение 10 лет (до 2016 года) объем теневого финансирования Китаем составил около $200 миллиардов.

«Документы об экспорте капитала из Китая в лучшем случае непрозрачны. КНР не сообщает о правительственных кредитах, и нет исчерпывающих стандартизированных данных по объему кредитов и потокам зарубежных займов, предоставленных КНР», — сообщают авторы доклада.

В результате сами страны-должники имеют неполную картину того, сколько они взяли в долг у Китая и на каких условиях.

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В исследовании приводится список стран, имеющих наибольшие долги перед Китаем, в котором Кыргызстан занимает 5-е место в мире (30 процентов ВВП страны), Таджикистан — 20, Туркменистан — 23, а Узбекистан — 40. При этом отмечается, что оценки объемов задолженности занижены вследствие непрозрачности, что создает определенные риски.

По мнению авторов исследования, стране-получателю, не имеющей точных данных о размере долга, трудно планировать обслуживание своих долгов. Непредсказуемость усугубляется тем фактом, что Китай часто кредитует по коммерческим ставкам (более половины кредитов в 2000-2017 годах) и в долларах (85 процентов кредитов). Странам с ослабляющейся валютой будет очень трудно погашать долларовый кредит, принимая во внимание тот факт, что за этот период таджикский сомони уже потерял более 76 процентов своей стоимости, a кыргызский сом — 32 процента.