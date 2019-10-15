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Экономика

«Керемет Банк» представил новый логотип. Он связан с юртой и Эрмитажем

Правопреемник «Росинбанка» — ОАО «Керемет Банк» — представил логотип и проводит ребрендинг. О новом направлении банка, фирменных цветах и узорах на пресс-конференции 24.kg рассказал председатель правления банка Эркинбек Жумабаев.

По его словам, новый логотип  трехцветный треугольник. Выбор этого символа связан с несколькими причинами. В первую очередь при разработке логотипа в банке руководствовались национальными традициями. Поэтому взяли за основу исконно кыргызские узоры.

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 «Узор, похожий на логотип банка, опубликовали в альбоме «Кыргызские национальные узоры» 1948 года выпуска. Он хранится в Эрмитаже. Наш узор в переводе с кыргызского называется «раскрывающийся цветок». Кроме того, логотип основывался и на элементе основной конструкции юрты (кереге), является символом крыши дома и метафорой хранилища, а также напоминает кыргызские горы. Цветовая палитра представлена зеленым, голубым и золотым цветами, которые означают стабильность, развитие, безопасность, доверие», — подчеркнул Эркинбек Жумабаев.

С октября 2018 года основным владельцем пакета акций ОАО «Керемет Банк» стал Национальный банк.

Его доля после очередной эмиссии в мае 2019-го составила 95 процентов. В августе общее собрание акционеров решило изменить название ОАО «Росинбанк» на «Керемет Банк». Сейчас проводят ребрендинг всех филиалов и сберкасс банка, который планируют завершить в октябре-ноябре.
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